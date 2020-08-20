VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:12
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870321
BIST
14:091.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:097,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0646
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:098,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7095
En Düşük
8,6034
14:09455,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,35
|Açılış
|: 455,87
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:09
|BERA
|8,47
|30.231.806
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.378.737
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.495.143
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,41
|2.194.197.603
|% 4,26
|
|TUPRS
|87,10
|1.806.257.930
|% 1,34
|
|RTALB
|60,25
|550.060.905
|% 3,52
|
|GARAN
|7,16
|493.846.292
|% -1,65
|
|TCELL
|15,27
|449.353.680
|% 0,13
|
|PETKM
|4,41
|2.194.197.603
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,03
|334.310.784
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,81
|366.327.521
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,99
|385.680.022
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,15
|195.480.644
|% -1,38
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3490
|7,3532
|% 0,89
|
|Euro
|8,7019
|8,7095
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6085
|9,6567
|% 0,86
|
|Frank
|8,0264
|8,0747
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,69
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|1,70
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|2.995
|3.071
|-89,57
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|-43,33
|
|Çeyrek
|726
|743
|-21,66
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,31
|0,03
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,51
|
Seans Raporu
14:09
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