VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:12
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870322
BIST
14:091.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:097,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0632
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3544
En Düşük
7,2632
14:098,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7095
En Düşük
8,6034
14:09455,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,35
|Açılış
|: 455,87
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:07
|BERA
|8,47
|30.188.414
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.352.607
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.396.928
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,41
|2.183.053.960
|% 4,26
|
|TUPRS
|87,15
|1.786.180.506
|% 1,40
|
|RTALB
|59,85
|520.526.795
|% 2,84
|
|GARAN
|7,17
|460.208.974
|% -1,51
|
|TCELL
|15,30
|437.993.376
|% 0,33
|
|PETKM
|4,41
|2.183.053.960
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,03
|333.483.058
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,80
|361.973.687
|% 5,66
|
|KRDMD
|2,99
|381.471.851
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,16
|188.449.851
|% -0,92
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3466
|7,3518
|% 0,87
|
|Euro
|8,6989
|8,7095
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,5936
|9,6417
|% 0,71
|
|Frank
|8,0130
|8,0613
|% 0,94
|
|Riyal
|1,9493
|1,9591
|% 0,53
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|2,08
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|2.995
|3.073
|-87,93
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|-42,53
|
|Çeyrek
|726
|743
|-21,27
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,42
|