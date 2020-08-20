VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:20
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870325
BIST
14:461.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,58
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
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1.125
En Düşük
1.114
14:467,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:468,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0713
|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7112
En Düşük
8,6034
14:46458,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,76
|Açılış
|: 458,29
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:46
|BERA
|8,47
|30.883.437
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.393.788
|% 9,97
|
|TBORG
|15,35
|6.504.081
|% 9,80
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,51
|2.475.798.509
|% 6,62
|
|TUPRS
|87,95
|2.035.500.490
|% 2,33
|
|GARAN
|7,16
|685.177.714
|% -1,65
|
|RTALB
|59,65
|602.263.696
|% 2,49
|
|TCELL
|15,31
|480.642.290
|% 0,39
|
|PETKM
|4,51
|2.475.798.509
|% 6,62
|
|EKGYO
|2,04
|396.089.924
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,84
|431.242.021
|% 7,17
|
|KRDMD
|2,99
|425.026.216
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,16
|215.860.621
|% -0,92
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3449
|7,3510
|% 0,86
|
|Euro
|8,7036
|8,7097
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,6303
|9,6786
|% 1,09
|
|Frank
|8,0383
|8,0867
|% 1,25
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% 0,73
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|11,16
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-64,96
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,42
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,71
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
|