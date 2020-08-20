VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:29
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870327
BIST
14:291.116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:297,3485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0599
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:298,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7110
En Düşük
8,6034
14:29457,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,06
|Açılış
|: 457,58
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:27
|BERA
|8,47
|30.661.108
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.385.984
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.561.670
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,45
|2.355.570.784
|% 5,20
|
|TUPRS
|87,70
|1.980.374.384
|% 2,04
|
|GARAN
|7,15
|585.367.096
|% -1,79
|
|RTALB
|60,00
|583.660.348
|% 3,09
|
|TCELL
|15,28
|470.461.329
|% 0,20
|
|PETKM
|4,45
|2.355.570.784
|% 5,20
|
|EKGYO
|2,03
|392.550.002
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,83
|408.389.130
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,99
|417.892.743
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,15
|202.666.700
|% -1,38
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3423
|7,3453
|% 0,78
|
|Euro
|8,6978
|8,7060
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,6270
|9,6753
|% 1,06
|
|Frank
|8,0371
|8,0855
|% 1,24
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,79
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,24
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-75,36
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-36,45
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,23
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|