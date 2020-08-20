VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:29
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870328
BIST
14:221.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:227,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0576
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:228,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7090
En Düşük
8,6034
14:22457,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,00
|Açılış
|: 457,52
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:22
|BERA
|8,47
|30.413.563
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.382.709
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.505.646
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,49
|2.296.844.264
|% 6,15
|
|TUPRS
|88,10
|1.914.678.652
|% 2,50
|
|RTALB
|59,95
|572.055.513
|% 3,01
|
|GARAN
|7,15
|560.412.871
|% -1,79
|
|TCELL
|15,31
|461.946.209
|% 0,39
|
|PETKM
|4,49
|2.296.844.264
|% 6,15
|
|EKGYO
|2,04
|378.887.404
|% -0,97
|
|KRDMD
|3,01
|409.113.453
|% 2,73
|
|ZOREN
|2,84
|384.390.780
|% 7,17
|
|YKBNK
|2,15
|202.294.691
|% -1,38
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3417
|7,3462
|% 0,79
|
|Euro
|8,6979
|8,7062
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,6253
|9,6736
|% 1,04
|
|Frank
|8,0342
|8,0826
|% 1,20
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% 0,77
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|7,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|-79,95
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-38,68
|
|Çeyrek
|728
|745
|-19,34
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|