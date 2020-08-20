VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:33
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870332
BIST
14:231.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,58
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:237,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:238,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7090
En Düşük
8,6034
14:23457,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,00
|Açılış
|: 457,52
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:21
|BERA
|8,47
|30.528.027
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.382.935
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.561.667
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,48
|2.325.413.741
|% 5,91
|
|TUPRS
|87,90
|1.956.775.265
|% 2,27
|
|RTALB
|60,20
|578.028.931
|% 3,44
|
|GARAN
|7,15
|575.078.975
|% -1,79
|
|TCELL
|15,31
|464.521.102
|% 0,39
|
|PETKM
|4,48
|2.325.413.741
|% 5,91
|
|EKGYO
|2,04
|385.338.727
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,85
|395.156.797
|% 7,55
|
|KRDMD
|3,00
|412.213.456
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,15
|202.482.443
|% -1,38
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3395
|7,3441
|% 0,76
|
|Euro
|8,6934
|8,7017
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,6229
|9,6712
|% 1,01
|
|Frank
|8,0341
|8,0825
|% 1,20
|
|Riyal
|1,9542
|1,9640
|% 0,79
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,24
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-75,36
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-36,45
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,23
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|