VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:44
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870346
BIST
14:391.116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,53
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:397,3489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0603
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:398,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0684
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7112
En Düşük
8,6034
14:39458,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,54
|Açılış
|: 458,06
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:39
|BERA
|8,47
|30.856.358
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.393.770
|% 9,97
|
|TBORG
|15,37
|6.175.318
|% 9,94
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,45
|2.410.184.224
|% 5,20
|
|TUPRS
|87,60
|2.016.269.156
|% 1,92
|
|GARAN
|7,14
|662.563.541
|% -1,92
|
|RTALB
|59,65
|597.100.551
|% 2,49
|
|TCELL
|15,25
|476.818.358
|% 0,00
|
|PETKM
|4,45
|2.410.184.224
|% 5,20
|
|EKGYO
|2,03
|395.794.083
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,84
|421.782.055
|% 7,17
|
|KRDMD
|2,99
|424.352.804
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,15
|203.303.534
|% -1,38
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3437
|7,3489
|% 0,83
|
|Euro
|8,6985
|8,7068
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,6249
|9,6731
|% 1,03
|
|Frank
|8,0355
|8,0839
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9530
|1,9628
|% 0,72
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|9,92
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,54
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-67,46
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-32,63
|
|Çeyrek
|731
|748
|-16,32
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,13
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:55AKYHO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 093, 582 adet işlem
-
14:54RALYH
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 743, 642 adet işlem
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 54 kaybederek (% -1.14 ) 1, 264
-
14:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, TUPRS, GARAN
-
14:53XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 13, 789.00 milyon TL de