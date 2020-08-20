VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:45
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870348
BIST
14:371.116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:377,3479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0593
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:378,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0708
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7112
En Düşük
8,6034
14:37457,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,21
|Açılış
|: 457,73
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:35
|BERA
|8,47
|30.729.859
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.386.576
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.564.342
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,45
|2.388.222.387
|% 5,20
|
|TUPRS
|87,55
|2.006.047.675
|% 1,86
|
|GARAN
|7,14
|636.586.829
|% -1,92
|
|RTALB
|60,00
|588.819.848
|% 3,09
|
|TCELL
|15,27
|473.610.725
|% 0,13
|
|PETKM
|4,45
|2.388.222.387
|% 5,20
|
|EKGYO
|2,03
|394.232.174
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,82
|412.776.590
|% 6,42
|
|KRDMD
|3,00
|422.566.309
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,15
|203.092.035
|% -1,38
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3430
|7,3486
|% 0,82
|
|Euro
|8,7001
|8,7090
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6243
|9,6725
|% 1,03
|
|Frank
|8,0373
|8,0857
|% 1,24
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,79
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,24
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-75,36
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-36,45
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,23
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|