VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:45
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870350
BIST
14:411.116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,64
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:417,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:418,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7112
En Düşük
8,6034
14:41457,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,29
|Açılış
|: 457,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:40
|BERA
|8,47
|30.729.994
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.386.576
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.564.345
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,46
|2.390.376.531
|% 5,44
|
|TUPRS
|87,60
|2.009.759.931
|% 1,92
|
|GARAN
|7,14
|646.500.354
|% -1,92
|
|RTALB
|59,80
|591.030.961
|% 2,75
|
|TCELL
|15,29
|474.569.703
|% 0,26
|
|PETKM
|4,46
|2.390.376.531
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,04
|394.622.060
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,81
|414.949.851
|% 6,04
|
|KRDMD
|3,00
|422.984.845
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,15
|203.183.485
|% -1,38
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3437
|7,3489
|% 0,83
|
|Euro
|8,6985
|8,7068
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,6197
|9,6680
|% 0,98
|
|Frank
|8,0308
|8,0792
|% 1,16
|
|Riyal
|1,9517
|1,9615
|% 0,66
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-67,85
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-32,82
|
|Çeyrek
|731
|748
|-16,41
|