VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2020 14:46
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870352
BIST
14:551.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:557,3521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0635
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:558,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7122
En Düşük
8,6034
14:55457,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,30
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BERA
|8,47
|30.914.437
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.394.502
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.573.435
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|7.582.580
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,51
|2.623.207.821
|% 6,62
|
|TUPRS
|87,95
|2.101.436.182
|% 2,33
|
|GARAN
|7,17
|705.805.324
|% -1,51
|
|RTALB
|59,45
|608.949.278
|% 2,15
|
|TCELL
|15,32
|492.208.200
|% 0,46
|
|PETKM
|4,51
|2.623.207.821
|% 6,62
|
|EKGYO
|2,04
|396.859.522
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,84
|441.389.451
|% 7,17
|
|KRDMD
|3,01
|428.967.302
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,15
|218.692.038
|% -1,38
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3482
|7,3521
|% 0,87
|
|Euro
|8,7036
|8,7122
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,6253
|9,6736
|% 1,04
|
|Frank
|8,0355
|8,0840
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% 0,71
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|11,38
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-64,96
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,42
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,71
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
|
Seans Raporu
14:55
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15:09BRMEN
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 787, 633 adet işlem
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15:08XU030
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15:08XU100
Endeks 1, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 14, 397.00 milyon TL de
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Yüzde -3.57 oranında düşüşle 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 661 adet işlem
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15:06ULUUN
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 444, 505 adet işlem