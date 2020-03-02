VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.03.2020 09:42
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823199
BIST
11:22109.226
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 3.232,69
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
11:226,2146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0165
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
11:226,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
11:22320,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,94
|Açılış
|: 320,30
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|ITTFH
|2,85
|13.608.985
|% 17,28
|
|TUCLK
|5,29
|8.660.640
|% 15,00
|
|OYAYO
|4,46
|18.167.761
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|GYHOL
|22,62
|2.432.344
|% 13,16
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|IZMDC
|10,00
|540
|% -1,96
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,12
|379.388.345
|% 3,15
|
|ASELS
|28,66
|221.044.164
|% 4,22
|
|KARSN
|1,86
|159.178.463
|% 11,38
|
|GARAN
|9,84
|134.430.629
|% 3,58
|
|YKBNK
|2,37
|90.899.831
|% 3,49
|
|KARSN
|1,86
|159.178.463
|% 11,38
|
|EKGYO
|1,45
|78.830.920
|% 4,32
|
|ADESE
|1,52
|65.932.495
|% 10,14
|
|YKBNK
|2,37
|90.899.831
|% 3,49
|
|ODAS
|2,06
|79.092.063
|% 5,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9153
|7,9550
|% -0,64
|
|Frank
|6,4212
|6,4599
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6516
|1,6599
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|24,07
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|2,13
|