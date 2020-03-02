VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
02.03.2020 09:35
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823193
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
0
En Düşük
0
18:056,2208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2064
18:056,8739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8634
18:05321,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 5,25
|Açılış
|: 321,62
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9840
|8,0240
|% 0,23
|
|Frank
|6,4368
|6,4756
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6573
|1,6656
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|24,04
|
|Altın Gr.
|321
|321
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,08
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|1,67
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58SKTAS
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 424 adet işlem
-
17:57HUBVC
Yüzde -24.44 oranında düşüşle 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 985 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
-
17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
-
17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem