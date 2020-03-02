VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
02.03.2020 09:44
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823202
BIST
10:47108.926
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.932,64
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.268
En Düşük
108.301
10:476,2177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,1999
10:476,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:47319,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,93
|Açılış
|: 319,29
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|OYAYO
|4,45
|16.104.145
|% 14,69
|
|KARSN
|1,91
|125.023.194
|% 14,37
|
|DERAS
|3,62
|2.645.368
|% 13,84
|
|ITTFH
|2,73
|4.682.553
|% 12,35
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|IZMDC
|10,00
|540
|% -1,96
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|NTHOL
|1,98
|4.539.880
|% -1,00
|
|THYAO
|12,05
|237.456.831
|% 2,55
|
|ASELS
|28,66
|183.454.270
|% 4,22
|
|KARSN
|1,91
|125.023.194
|% 14,37
|
|GARAN
|9,84
|105.050.244
|% 3,58
|
|ODAS
|2,06
|66.688.741
|% 5,10
|
|KARSN
|1,91
|125.023.194
|% 14,37
|
|ODAS
|2,06
|66.688.741
|% 5,10
|
|IHLGM
|1,28
|32.790.271
|% 5,79
|
|EKGYO
|1,43
|33.552.257
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,35
|54.425.306
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9488
|7,9887
|% -0,21
|
|Frank
|6,4258
|6,4645
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6529
|1,6612
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,29
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,92
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|51,01
|51,01
|1,34
|