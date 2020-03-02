VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.03.2020 09:30
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823190
BIST
10:23108.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 2.989,49
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
108.989
En Düşük
108.301
10:236,2206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2035
10:236,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:23320,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,12
|Açılış
|: 320,48
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,93
|70.863.590
|% 15,57
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|OYAYO
|4,40
|10.097.121
|% 13,40
|
|CRFSA
|5,96
|446.469
|% 12,88
|
|GYHOL
|22,00
|1.253.766
|% 10,06
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|SAMAT
|2,40
|42.862
|% -1,64
|
|TURGG
|45,00
|184.049
|% -1,10
|
|THYAO
|12,05
|160.228.835
|% 2,55
|
|ASELS
|28,70
|130.601.051
|% 4,36
|
|KARSN
|1,93
|70.863.590
|% 15,57
|
|GARAN
|9,83
|63.075.632
|% 3,47
|
|ODAS
|2,07
|43.557.568
|% 5,61
|
|KARSN
|1,93
|70.863.590
|% 15,57
|
|ODAS
|2,07
|43.557.568
|% 5,61
|
|IHLGM
|1,30
|23.365.170
|% 7,44
|
|EKGYO
|1,43
|24.547.554
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,35
|37.559.104
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9504
|7,9903
|% -0,19
|
|Frank
|6,4160
|6,4547
|% -0,26
|
|Riyal
|1,6507
|1,6590
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.601
|22,07
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|51,02
|51,02
|1,35
|