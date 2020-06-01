VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2020 13:34
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848016
BIST
16:26106.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.392,64
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:266,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8244
En Düşük
6,7931
16:267,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:26380,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 380,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.234.437
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.627.951
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.079.291
|% -7,08
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|ARDYZ
|28,20
|33.627.236
|% -4,79
|
|AYCES
|25,80
|491.464
|% -4,73
|
|GARAN
|7,97
|938.965.478
|% 1,92
|
|ASELS
|31,04
|831.508.038
|% 2,85
|
|THYAO
|12,79
|769.259.774
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,60
|647.191.739
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,56
|554.043.949
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|554.043.949
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,60
|647.191.739
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,36
|335.838.761
|% 1,72
|
|GUSGR
|3,49
|434.521.959
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,20
|142.279.008
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4296
|8,4718
|% 0,40
|
|Frank
|7,0611
|7,1036
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8118
|1,8208
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,34
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.497
|23,80
|
|Tam
|2.532
|2.570
|20,40
|
|Yarım
|1.236
|1.258
|17,70
|
|Çeyrek
|618
|627
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,04
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
|