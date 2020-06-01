VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2020 13:34
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848018
BIST
16:28106.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.472,56
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:286,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:287,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:28380,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,89
|Açılış
|: 380,13
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.234.437
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.628.285
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.085.119
|% -7,08
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|AYCES
|25,78
|491.980
|% -4,80
|
|ARDYZ
|28,26
|34.768.829
|% -4,59
|
|GARAN
|7,97
|940.719.810
|% 1,92
|
|ASELS
|31,12
|850.475.286
|% 3,11
|
|THYAO
|12,79
|772.109.956
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,60
|647.598.424
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,56
|554.347.252
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|554.347.252
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,60
|647.598.424
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,36
|336.220.039
|% 1,72
|
|GUSGR
|3,50
|438.271.932
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,19
|142.620.235
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4359
|8,4782
|% 0,47
|
|Frank
|7,0625
|7,1051
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8119
|1,8210
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,61
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,20
|
|Tam
|2.533
|2.571
|21,80
|
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,04
|
|B. Petrol
|37,30
|37,30
|-0,54
|