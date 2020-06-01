VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2020 13:41
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848035
BIST
16:27106.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.444,40
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:276,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8249
En Düşük
6,7931
16:277,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:27380,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,89
|Açılış
|: 380,13
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.234.437
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.627.951
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|ULUUN
|8,90
|41.638.068
|% -4,61
|
|ARDYZ
|28,28
|34.483.125
|% -4,52
|
|RAYSG
|6,04
|3.977.210
|% -4,13
|
|YAPRK
|9,59
|6.130.060
|% -3,52
|
|EKGYO
|1,56
|554.218.380
|% 6,12
|
|PGSUS
|60,65
|276.893.914
|% 1,00
|
|AVOD
|3,89
|223.325.249
|% 9,89
|
|ODAS
|2,02
|216.085.116
|% 4,12
|
|GOZDE
|4,43
|155.734.267
|% 8,05
|
|ODAS
|2,02
|216.085.116
|% 4,12
|
|IHLGM
|1,26
|101.592.725
|% 2,44
|
|HLGYO
|1,89
|130.060.591
|% 3,28
|
|AVOD
|3,89
|223.325.249
|% 9,89
|
|ADESE
|1,56
|43.688.201
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4341
|8,4764
|% 0,45
|
|Frank
|7,0621
|7,1047
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8119
|1,8210
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|2,75
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,30
|
|Tam
|2.534
|2.571
|21,90
|
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,65
|37,65
|-0,19
|