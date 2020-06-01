VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2020 13:44
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848038
BIST
16:31106.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.437,30
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:316,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:317,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:31380,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,00
|Açılış
|: 380,23
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.287.919
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.628.431
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.095.056
|% -7,15
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|AYCES
|25,78
|491.980
|% -4,80
|
|ARDYZ
|28,28
|35.454.842
|% -4,52
|
|GARAN
|7,97
|955.123.984
|% 1,92
|
|ASELS
|31,24
|882.097.594
|% 3,51
|
|THYAO
|12,79
|777.476.277
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,61
|656.557.924
|% 6,49
|
|EKGYO
|1,56
|555.145.444
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|555.145.444
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,61
|656.557.924
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,37
|345.030.937
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,50
|440.353.367
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,19
|143.750.887
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4341
|8,4764
|% 0,45
|
|Frank
|7,0621
|7,1047
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8119
|1,8210
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|2,75
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,30
|
|Tam
|2.534
|2.571
|21,90
|
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,65
|37,65
|-0,19
|