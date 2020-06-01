VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2020 13:48
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848043
BIST
16:33106.962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.441,09
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:336,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:337,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:33380,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,00
|Açılış
|: 380,24
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.282.766
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.628.285
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.088.060
|% -7,08
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|ARDYZ
|28,18
|34.986.510
|% -4,86
|
|AYCES
|25,78
|491.980
|% -4,80
|
|GARAN
|7,97
|949.733.585
|% 1,92
|
|ASELS
|31,12
|853.296.494
|% 3,11
|
|THYAO
|12,79
|772.725.421
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,62
|651.638.154
|% 6,78
|
|EKGYO
|1,56
|554.775.629
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|554.775.629
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,62
|651.638.154
|% 6,78
|
|YKBNK
|2,37
|344.869.635
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,50
|438.722.046
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,19
|143.433.738
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4411
|8,4834
|% 0,53
|
|Frank
|7,0635
|7,1061
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8118
|1,8209
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,34
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.497
|23,80
|
|Tam
|2.532
|2.570
|20,40
|
|Yarım
|1.236
|1.258
|17,70
|
|Çeyrek
|618
|627
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,04
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
|