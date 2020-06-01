VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2020 13:36
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848024
BIST
16:52107.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.514,05
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:526,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:527,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:52380,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 380,30
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|PENGD
|4,08
|84.752.234
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.142.585
|% -7,15
|
|AYCES
|25,38
|540.611
|% -6,28
|
|ULUUN
|8,93
|42.802.658
|% -4,29
|
|YAPRK
|9,57
|6.247.072
|% -3,72
|
|GARAN
|7,97
|980.871.823
|% 1,92
|
|ASELS
|31,24
|944.919.040
|% 3,51
|
|THYAO
|12,81
|800.703.983
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,63
|665.342.310
|% 7,08
|
|EKGYO
|1,55
|556.959.363
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,55
|556.959.363
|% 5,44
|
|GSRAY
|3,63
|665.342.310
|% 7,08
|
|YKBNK
|2,37
|347.181.784
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|441.222.101
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,21
|149.618.975
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4430
|8,4854
|% 0,56
|
|Frank
|7,0636
|7,1061
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8114
|1,8204
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,50
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.506
|32,00
|
|Tam
|2.540
|2.578
|28,80
|
|Yarım
|1.240
|1.262
|21,80
|
|Çeyrek
|620
|629
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
|