VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
02.03.2020 09:44
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823203
BIST
11:24109.299
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 3.305,64
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
11:246,2175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
11:246,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
11:24320,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 4,45
|Açılış
|: 320,62
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|ITTFH
|2,81
|12.912.962
|% 15,64
|
|TUCLK
|5,29
|8.317.188
|% 15,00
|
|OYAYO
|4,46
|18.125.146
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|GYHOL
|22,68
|2.410.146
|% 13,46
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|IZMDC
|10,00
|540
|% -1,96
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,13
|377.485.654
|% 3,23
|
|ASELS
|28,66
|219.517.729
|% 4,22
|
|KARSN
|1,85
|156.538.499
|% 10,78
|
|GARAN
|9,85
|133.769.535
|% 3,68
|
|YKBNK
|2,38
|86.097.796
|% 3,93
|
|KARSN
|1,85
|156.538.499
|% 10,78
|
|ADESE
|1,52
|63.873.896
|% 10,14
|
|EKGYO
|1,45
|55.728.856
|% 4,32
|
|ODAS
|2,07
|78.953.165
|% 5,61
|
|YKBNK
|2,38
|86.097.796
|% 3,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9165
|7,9562
|% -0,62
|
|Frank
|6,4222
|6,4609
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6518
|1,6601
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|25,74
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|51,88
|51,88
|2,21
|