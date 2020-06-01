VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.06.2020 14:46
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848054
BIST
16:02106.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.260,42
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:026,8238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8240
En Düşük
6,7931
16:027,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:02380,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,78
|Açılış
|: 380,02
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.615.826
|% 9,98
|
|PENGD
|4,08
|84.668.957
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,20
|6.919.804
|% -8,13
|
|AYCES
|25,48
|471.426
|% -5,91
|
|ARDYZ
|28,22
|28.009.232
|% -4,73
|
|CMBTN
|70,00
|2.709.207
|% -4,31
|
|GARAN
|7,96
|893.787.483
|% 1,79
|
|ASELS
|30,96
|806.261.551
|% 2,58
|
|THYAO
|12,79
|755.547.620
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,60
|635.657.636
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,56
|551.392.400
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|551.392.400
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,60
|635.657.636
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,37
|334.116.277
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|432.166.268
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,57
|303.687.958
|% 2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4286
|8,4709
|% 0,39
|
|Frank
|7,0594
|7,1020
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8110
|1,8200
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,65
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.502
|28,70
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,40
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|20,10
|
|Çeyrek
|619
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,16
|38,16
|0,32
|