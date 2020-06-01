VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.06.2020 14:47
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848055
BIST
16:00106.796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.275,14
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:006,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8240
En Düşük
6,7931
16:007,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:00380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,90
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.615.826
|% 9,98
|
|PENGD
|4,08
|84.653.412
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,18
|6.863.133
|% -8,20
|
|AYCES
|25,48
|471.426
|% -5,91
|
|ARDYZ
|28,22
|28.009.232
|% -4,73
|
|CMBTN
|70,00
|2.709.207
|% -4,31
|
|GARAN
|7,96
|893.336.193
|% 1,79
|
|ASELS
|30,98
|805.123.767
|% 2,65
|
|THYAO
|12,79
|755.129.561
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,59
|635.179.024
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,56
|551.266.791
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|551.266.791
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,59
|635.179.024
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,37
|334.029.340
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,48
|430.867.509
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,56
|303.603.143
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4296
|8,4719
|% 0,40
|
|Frank
|7,0597
|7,1023
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8110
|1,8201
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|2,81
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.503
|29,70
|
|Tam
|2.538
|2.576
|26,40
|
|Yarım
|1.239
|1.261
|20,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,13
|38,13
|0,29
|