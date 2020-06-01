VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.06.2020 14:47
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848056
BIST
16:04106.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.268,40
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:046,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8240
En Düşük
6,7931
16:047,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:04379,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 379,86
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.615.826
|% 9,98
|
|TSGYO
|3,42
|17.071.877
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,18
|6.977.457
|% -8,20
|
|CMBTN
|68,60
|2.745.814
|% -6,22
|
|ARDYZ
|28,22
|28.009.232
|% -4,73
|
|AYCES
|25,88
|474.102
|% -4,43
|
|GARAN
|7,95
|905.298.660
|% 1,66
|
|ASELS
|30,92
|812.574.411
|% 2,45
|
|THYAO
|12,79
|758.641.782
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,59
|639.681.614
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,56
|551.963.839
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|551.963.839
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,59
|639.681.614
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,37
|334.255.924
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|432.303.021
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,57
|304.079.622
|% 2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4303
|8,4725
|% 0,41
|
|Frank
|7,0612
|7,1037
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8113
|1,8204
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|1,32
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.502
|28,40
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,10
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|19,90
|
|Çeyrek
|619
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,06
|38,06
|0,22
|