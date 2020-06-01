VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.06.2020 14:50
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848065
BIST
16:15106.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.292,33
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:156,8230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8240
En Düşük
6,7931
16:157,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:15379,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,48
|Açılış
|: 379,66
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.234.415
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.627.951
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,18
|7.011.600
|% -8,20
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|AYCES
|25,40
|486.852
|% -6,20
|
|ARDYZ
|28,16
|31.773.495
|% -4,93
|
|GARAN
|7,97
|937.004.950
|% 1,92
|
|ASELS
|30,96
|822.570.719
|% 2,58
|
|THYAO
|12,78
|767.854.184
|% 1,43
|
|GSRAY
|3,59
|645.329.138
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,56
|553.631.563
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|553.631.563
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,59
|645.329.138
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,36
|335.699.968
|% 1,72
|
|GUSGR
|3,49
|434.321.781
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,20
|141.833.649
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4285
|8,4708
|% 0,39
|
|Frank
|7,0610
|7,1035
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8118
|1,8209
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|4,59
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,20
|
|Tam
|2.533
|2.571
|21,80
|
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,04
|
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|-0,58
|