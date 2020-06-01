VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.06.2020 14:50
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848067
BIST
16:15106.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.292,33
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:156,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8240
En Düşük
6,7931
16:157,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:15379,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 379,66
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.627.951
|% 9,98
|
|PENGD
|4,08
|84.674.192
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,18
|6.981.775
|% -8,20
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|AYCES
|25,60
|474.154
|% -5,47
|
|ARDYZ
|28,12
|30.462.423
|% -5,06
|
|GARAN
|7,97
|921.437.234
|% 1,92
|
|ASELS
|30,98
|819.804.801
|% 2,65
|
|THYAO
|12,79
|764.179.780
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,59
|643.731.820
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,56
|553.018.913
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|553.018.913
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,59
|643.731.820
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,37
|335.218.797
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|434.067.132
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,57
|304.445.086
|% 2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4298
|8,4721
|% 0,40
|
|Frank
|7,0619
|7,1044
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8116
|1,8207
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,34
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.497
|23,80
|
|Tam
|2.532
|2.570
|20,40
|
|Yarım
|1.236
|1.258
|17,70
|
|Çeyrek
|618
|627
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,04
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
|