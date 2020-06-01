VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.06.2020 14:54
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848075
BIST
16:11106.853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.332,30
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:116,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8247
En Düşük
6,7931
16:117,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:11379,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 379,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.615.826
|% 9,98
|
|PENGD
|4,08
|84.673.172
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,18
|6.979.760
|% -8,20
|
|ARDYZ
|28,22
|28.009.232
|% -4,73
|
|AYCES
|25,88
|474.102
|% -4,43
|
|CMBTN
|69,95
|2.746.651
|% -4,37
|
|GARAN
|7,95
|909.238.575
|% 1,66
|
|ASELS
|30,98
|815.060.676
|% 2,65
|
|THYAO
|12,80
|761.988.323
|% 1,59
|
|GSRAY
|3,59
|639.832.722
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,55
|552.031.982
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,55
|552.031.982
|% 5,44
|
|GSRAY
|3,59
|639.832.722
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,36
|334.315.625
|% 1,72
|
|GUSGR
|3,49
|433.934.947
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,57
|304.147.991
|% 2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4296
|8,4718
|% 0,40
|
|Frank
|7,0606
|7,1032
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8112
|1,8203
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|2,45
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.500
|26,50
|
|Tam
|2.535
|2.573
|23,20
|
|Yarım
|1.237
|1.260
|19,00
|
|Çeyrek
|619
|628
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,83
|37,83
|-0,01
|