VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.06.2020 14:54
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848076
BIST
16:11106.853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.332,30
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:116,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8247
En Düşük
6,7931
16:117,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:11379,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 379,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.196.726
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.615.826
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,18
|6.980.022
|% -8,20
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|ARDYZ
|28,20
|29.488.237
|% -4,79
|
|AYCES
|25,88
|474.102
|% -4,43
|
|GARAN
|7,96
|909.489.328
|% 1,79
|
|ASELS
|30,96
|815.300.181
|% 2,58
|
|THYAO
|12,79
|762.961.205
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,59
|640.439.087
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,56
|552.238.440
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|552.238.440
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,59
|640.439.087
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,36
|334.674.430
|% 1,72
|
|GUSGR
|3,49
|433.939.551
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,57
|304.241.678
|% 2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4313
|8,4736
|% 0,42
|
|Frank
|7,0618
|7,1043
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8118
|1,8208
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|2,75
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,30
|
|Tam
|2.534
|2.571
|21,90
|
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,65
|37,65
|-0,19
|