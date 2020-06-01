VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.06.2020 14:55
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848078
BIST
16:12106.850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.329,20
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:126,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8247
En Düşük
6,7931
16:127,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:12379,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 379,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.208.410
|% 10,00
|
|IDGYO
|4,85
|7.615.826
|% 9,98
|
|TSGYO
|3,42
|17.072.660
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|84.673.172
|% 9,97
|
|EGGUB
|73,00
|20.799.489
|% 9,94
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,16
|6.981.592
|% -8,27
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|AYCES
|25,88
|474.102
|% -4,43
|
|ULUUN
|8,97
|40.222.354
|% -3,86
|
|GARAN
|7,97
|915.551.557
|% 1,92
|
|ASELS
|30,98
|819.231.343
|% 2,65
|
|THYAO
|12,79
|763.239.594
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,60
|640.574.835
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,55
|552.658.772
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,55
|552.658.772
|% 5,44
|
|GSRAY
|3,60
|640.574.835
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,37
|335.175.528
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,48
|433.986.736
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,57
|304.260.817
|% 2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4313
|8,4736
|% 0,42
|
|Frank
|7,0615
|7,1041
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8117
|1,8208
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|1,32
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.502
|28,40
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,10
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|19,90
|
|Çeyrek
|619
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,06
|38,06
|0,22
|