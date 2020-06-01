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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname

01.06.2020 14:55
GÜNCEL HABERLER



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İZAHNAME



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848080


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 7,48 2.196.726 % 10,00  
TKURU 15,07 252.173 % 10,00  
EGCEY 0,77 381.385 % 10,00  
YONGA 24,88 173.239 % 9,99  
IDGYO 4,85 7.615.826 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4313 8,4736 % 0,42  
Frank 7,0618 7,1043 % -0,02  
Riyal 1,8118 1,8208 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 2,75  
Altın Gr. 380 380 0,47  
Cumhuriyet 2.461 2.499 25,30  
Tam 2.534 2.571 21,90  
Yarım 1.236 1.259 18,40  
Çeyrek 618 628 6,50  
Gümüş.Ons 18,10 18,13 0,25  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,06  
B. Petrol 37,65 37,65 -0,19  
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