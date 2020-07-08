VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 12:01
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız Denetimden geçmemiş performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856626
BIST
12:45119.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -152,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:456,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:457,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:45397,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 397,71
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,73
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|3.795.651
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.720.307
|% 9,95
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|MPARK
|23,24
|275.137.906
|% 8,50
|
|IZFAS
|2,85
|1.381.690
|% 7,95
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|TSPOR
|7,26
|146.401.780
|% -4,60
|
|RYGYO
|5,88
|44.242.161
|% -4,55
|
|YAYLA
|3,16
|11.474.333
|% -4,53
|
|CEMAS
|1,73
|131.177.016
|% -4,42
|
|EKGYO
|2,26
|1.207.552.940
|% 0,89
|
|TKFEN
|18,41
|530.921.509
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,92
|329.671.172
|% 2,13
|
|ODAS
|2,74
|325.318.637
|% -4,20
|
|MPARK
|23,24
|275.137.906
|% 8,50
|
|EKGYO
|2,26
|1.207.552.940
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,92
|329.671.172
|% 2,13
|
|ODAS
|2,74
|325.318.637
|% -4,20
|
|CEMAS
|1,73
|131.177.016
|% -4,42
|
|ALBRK
|1,82
|131.689.889
|% -2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5641
|8,6070
|% -0,17
|
|Frank
|7,2569
|7,3006
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|5,52
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.591
|7,10
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,30
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|