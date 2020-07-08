VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 12:04
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız Denetimden geçmemiş performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856634
BIST
11:52119.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 489,53
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:526,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
11:527,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:52397,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,26
|Açılış
|: 397,24
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.974.910
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.264
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.020.091
|% 9,95
|
|KENT
|832,50
|24.717.016
|% 9,83
|
|VKFYO
|5,81
|9.114.556
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,94
|60.731.269
|% -6,10
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.074.517.844
|% 1,34
|
|SISE
|6,57
|847.822.030
|% 1,23
|
|PETKM
|4,39
|604.777.841
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,42
|591.708.424
|% 4,74
|
|GARAN
|8,25
|481.307.787
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,27
|1.074.517.844
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,93
|268.086.810
|% 2,66
|
|PETKM
|4,39
|604.777.841
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,42
|591.708.424
|% 4,74
|
|SISE
|6,57
|847.822.030
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5800
|8,6231
|% 0,02
|
|Frank
|7,2650
|7,3087
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,96
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,20
|
|Tam
|2.646
|2.659
|7,50
|
|Yarım
|1.285
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
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