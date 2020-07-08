VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız Denetimden geçmemiş performans sunum raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856636BIST