VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 12:04
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında gerçekleşen Bağımsız Denetimden geçmemiş performans sunum raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856636
BIST
11:52119.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 489,53
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:526,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
11:527,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:52397,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,26
|Açılış
|: 397,24
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.974.910
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.264
|% 9,99
|
|KENT
|833,40
|25.660.803
|% 9,95
|
|LKMNH
|8,73
|41.020.257
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.132.120
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,93
|60.856.755
|% -6,17
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,28
|1.075.599.787
|% 1,79
|
|SISE
|6,57
|861.885.488
|% 1,23
|
|PETKM
|4,38
|605.935.307
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,42
|597.108.411
|% 4,74
|
|GARAN
|8,24
|482.629.319
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,28
|1.075.599.787
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,93
|268.227.429
|% 2,66
|
|PETKM
|4,38
|605.935.307
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,42
|597.108.411
|% 4,74
|
|SISE
|6,57
|861.885.488
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5814
|8,6245
|% 0,03
|
|Frank
|7,2653
|7,3091
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,87
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,50
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,80
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,80
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|0,09
|
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