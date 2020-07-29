VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 11:44
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863240
BIST
11:311.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:316,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9615
En Düşük
6,9132
11:318,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0642
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:31438,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,20
|Açılış
|: 438,07
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.193.587
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|11.322.030
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|22.043.073
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.380.082
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.019.360
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,90
|921.533.716
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,23
|604.383.002
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,15
|554.371.610
|% 3,19
|
|GARAN
|7,36
|387.822.218
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,05
|382.851.697
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,23
|604.383.002
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,05
|382.851.697
|% 0,66
|
|TSKB
|1,16
|136.913.800
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|93.699.144
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,15
|554.371.610
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9861
|9,0311
|% 0,55
|
|Frank
|7,5706
|7,6162
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8488
|1,8580
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,06
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.865
|2.900
|4,70
|
|Tam
|2.951
|2.983
|4,90
|
|Yarım
|1.432
|1.456
|2,40
|
|Çeyrek
|718
|729
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,27
|