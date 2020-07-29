BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.017.302
|% 10,00
|BFREN
|1.181,50
|24.903.422
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|12.752.307
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|27.390.006
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0041
|9,0492
|% 0,75
|Frank
|7,5732
|7,6188
|% 0,70
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,16
|Altın Gr.
|438
|438
|1,44
|Cumhuriyet
|2.873
|2.901
|5,40
|Tam
|2.959
|2.984
|5,60
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,70
|Çeyrek
|720
|729
|1,30
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,42
|-0,01
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
Seans Raporu
- 12:29KRDMA Yüzde -4.79 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 644, 437 adet işlem
- 12:28KNFRT Yüzde -3.70 oranında düşüşle 11.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 762 adet işlem
- 12:27XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 73 kaybederek (% -0.45 ) 1, 054
- 12:27 FROTO, YAYLA, DGKLB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 12:27 POLTK, DARDL, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında