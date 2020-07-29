VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 11:58
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863259
BIST
12:171.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:176,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:178,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2081
En Düşük
8,1145
12:17438,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,56
|Açılış
|: 438,43
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|24.701.394
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.871.099
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.749.931
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.390.006
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.596.445
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,64
|1.061.420.613
|% 0,44
|
|GUSGR
|6,09
|739.588.846
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,22
|720.403.930
|% 0,00
|
|GARAN
|7,34
|471.139.808
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,04
|430.784.535
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,22
|720.403.930
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|430.784.535
|% 0,33
|
|TSKB
|1,17
|160.637.917
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|112.689.228
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,09
|739.588.846
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9959
|9,0410
|% 0,66
|
|Frank
|7,5685
|7,6141
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.900
|4,00
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,20
|
|Yarım
|1.436
|1.455
|2,00
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|