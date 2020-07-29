VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 12:07
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863264
BIST
12:011.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:016,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9632
En Düşük
6,9132
12:018,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2038
En Düşük
8,1145
12:01438,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,37
|Açılış
|: 438,24
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|22.929.198
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.438.442
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.606.705
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.383.854
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.506.086
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|MERIT
|29,98
|39.484
|% -5,31
|
|POLTK
|157,40
|447.646
|% -5,01
|
|EKGYO
|2,22
|667.149.633
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,48
|168.233.651
|% -0,67
|
|GOZDE
|5,94
|151.822.812
|% 8,59
|
|ODAS
|2,53
|149.190.119
|% 0,40
|
|TKFEN
|15,14
|144.913.640
|% -2,89
|
|IHLGM
|1,68
|131.236.907
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|149.190.119
|% 0,40
|
|ADESE
|2,14
|100.634.545
|% 2,88
|
|HLGYO
|2,32
|34.030.935
|% -1,69
|
|OYAKC
|8,28
|60.998.684
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9946
|9,0397
|% 0,65
|
|Frank
|7,5721
|7,6177
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
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