VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 12:11
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863269
BIST
12:101.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:106,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9634
En Düşük
6,9132
12:108,2031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0676
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2031
En Düşük
8,1145
12:10438,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,15
|Açılış
|: 438,02
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|24.371.757
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.640.082
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.649.948
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.384.247
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.542.691
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,66
|1.047.869.937
|% 0,49
|
|GUSGR
|6,10
|731.477.023
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,21
|712.077.410
|% -0,45
|
|GARAN
|7,36
|458.835.827
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,03
|419.101.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|712.077.410
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|419.101.441
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|160.219.755
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|112.465.829
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,10
|731.477.023
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9928
|9,0379
|% 0,63
|
|Frank
|7,5682
|7,6137
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8494
|1,8586
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.906
|9,80
|
|Tam
|2.959
|2.988
|10,10
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,90
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,41
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,44
|
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