VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 12:13
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863272
BIST
12:541.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:546,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9681
En Düşük
6,9132
12:548,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0701
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2056
En Düşük
8,1145
12:54438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,22
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|12.952.485
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|29.353.758
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|13.642.333
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.243.694
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.122.503
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,46
|1.170.898.284
|% -0,05
|
|GUSGR
|6,09
|795.512.253
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,21
|778.762.545
|% -0,45
|
|GARAN
|7,34
|520.680.729
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|467.718.523
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|778.762.545
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|467.718.523
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|176.382.111
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|125.693.684
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,09
|795.512.253
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0019
|9,0471
|% 0,73
|
|Frank
|7,5711
|7,6167
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8511
|1,8604
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,88
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.867
|2.896
|0,20
|
|Tam
|2.954
|2.978
|0,30
|
|Yarım
|1.434
|1.454
|0,10
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|