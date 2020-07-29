VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 12:15
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863274
BIST
12:001.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:006,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9632
En Düşük
6,9132
12:008,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2038
En Düşük
8,1145
12:00438,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,37
|Açılış
|: 438,24
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|22.978.821
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.463.278
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.606.705
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.383.854
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.506.253
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,70
|1.034.125.704
|% 0,60
|
|GUSGR
|6,11
|720.748.780
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,22
|667.778.432
|% 0,00
|
|GARAN
|7,37
|450.558.478
|% -0,41
|
|KRDMD
|3,03
|417.012.017
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|667.778.432
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|417.012.017
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|159.891.817
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|110.367.002
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,11
|720.748.780
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9912
|9,0363
|% 0,61
|
|Frank
|7,5699
|7,6155
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,01
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.873
|2.906
|10,20
|
|Tam
|2.959
|2.988
|10,50
|
|Yarım
|1.436
|1.459
|5,10
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,45
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