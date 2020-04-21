VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
21.04.2020 16:00
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
RİSK DEĞERİ DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839567
BIST
17:1997.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.114,64
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:196,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:197,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:19377,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,15
|Açılış
|: 377,33
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|82.821.488
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.270.577
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|116.928.837
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.432.023
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|81.355.543
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,50
|28.258.665
|% -7,29
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,87
|850.986.428
|% 7,74
|
|GARAN
|8,20
|569.597.001
|% -2,26
|
|ASELS
|27,04
|549.446.315
|% -1,31
|
|THYAO
|10,45
|497.171.522
|% -1,79
|
|ISFIN
|3,32
|491.445.590
|% 0,30
|
|ODAS
|1,66
|465.561.519
|% 3,11
|
|ECILC
|4,87
|850.986.428
|% 7,74
|
|ISFIN
|3,32
|491.445.590
|% 0,30
|
|GUSGR
|2,80
|297.134.453
|% 1,82
|
|GSRAY
|2,54
|259.492.111
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5721
|8,6151
|% -0,34
|
|Frank
|7,1796
|7,2228
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,92
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.480
|-3,80
|
|Tam
|2.485
|2.545
|-15,30
|
|Yarım
|1.211
|1.242
|-1,90
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,11
|20,11
|-5,46
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