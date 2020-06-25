VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
25.06.2020 10:33
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RİSK DEĞERİ DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852786
BIST
11:55114.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 209,12
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:556,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:557,7072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:55389,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,89
|Açılış
|: 389,15
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|99.906.489
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AYEN
|4,69
|140.541.455
|% 6,35
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,39
|71.308.119
|% -6,20
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|BAYRK
|7,97
|5.494.792
|% -5,12
|
|GUSGR
|4,47
|746.481.606
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,06
|533.528.405
|% -2,55
|
|HALKB
|6,36
|484.557.145
|% 3,75
|
|GARAN
|8,22
|462.148.004
|% 0,37
|
|VAKBN
|5,16
|398.107.369
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,49
|344.110.571
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,90
|192.708.408
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,06
|533.528.405
|% -2,55
|
|GUSGR
|4,47
|746.481.606
|% -4,89
|
|EKGYO
|1,91
|236.589.083
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5105
|8,5532
|% 0,30
|
|Frank
|7,2018
|7,2452
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|1,35
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,50
|
|Tam
|2.594
|2.606
|5,60
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,02
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12:06CEMAS
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