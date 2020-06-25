VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
25.06.2020 10:33
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RİSK DEĞERİ DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852787
BIST
11:55114.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 244,98
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:556,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:557,7072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:55389,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,89
|Açılış
|: 389,15
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|99.906.489
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AYEN
|4,69
|140.541.455
|% 6,35
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,39
|71.308.119
|% -6,20
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|BAYRK
|7,97
|5.494.792
|% -5,12
|
|GUSGR
|4,47
|746.481.606
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,06
|533.528.405
|% -2,55
|
|HALKB
|6,36
|484.557.145
|% 3,75
|
|GARAN
|8,22
|462.148.004
|% 0,37
|
|VAKBN
|5,16
|398.107.369
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,49
|344.110.571
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,90
|192.708.408
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,06
|533.528.405
|% -2,55
|
|GUSGR
|4,47
|746.481.606
|% -4,89
|
|EKGYO
|1,91
|236.589.083
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5101
|8,5528
|% 0,29
|
|Frank
|7,2025
|7,2459
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,11
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,90
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,90
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:08XU100
Endeks 114, 637 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 7, 467.00 milyon TL de
-
12:08AYEN
Yüzde 6.35 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 212, 547 adet işlem
-
12:07AKSGY
Yüzde 5.77 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 857, 165 adet işlem
-
12:06CEMAS
Yüzde 4.20 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 463, 618 adet işlem
-
12:05ORGE
Yüzde 9.88 oranında artışla 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 913, 279 adet işlem