VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
06.07.2020 14:50
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RİSK DEĞERİ DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854975
BIST
14:41117.630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.881,68
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:416,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:417,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7804
En Düşük
7,7068
14:41392,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 392,29
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|2.069.546
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.444
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|30.103.592
|% 9,99
|
|TSPOR
|7,41
|433.062.482
|% 9,94
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|721.424.085
|% 2,22
|
|ODAS
|2,79
|699.317.694
|% 6,49
|
|TKFEN
|17,53
|681.240.718
|% 4,22
|
|SISE
|5,99
|650.848.888
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|561.772.343
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|561.772.343
|% 8,93
|
|ODAS
|2,79
|699.317.694
|% 6,49
|
|KRDMD
|3,23
|721.424.085
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,71
|327.193.086
|% 6,87
|
|EKGYO
|2,06
|383.778.649
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5587
|8,6016
|% 0,25
|
|Frank
|7,2670
|7,3108
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,85
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|7,10
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,40
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|0,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:52IHYAY
Yüzde 4.96 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 850, 137 adet işlem
-
14:51RYGYO
Yüzde 6.74 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 866, 644 adet işlem
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1816, 09 artarak (% 1.38 ) 133, 862
-
14:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, ODAS, TKFEN
-
14:50XU100
Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 12, 491.00 milyon TL de