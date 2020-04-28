VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2020 16:36
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840837
BIST
16:34101.714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 446,83
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:347,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
16:347,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:34384,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 384,63
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|19.336.556
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.390.035
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.017.172
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.553
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,17
|825.563.261
|% 1,17
|
|GARAN
|8,46
|749.050.797
|% 1,20
|
|THYAO
|10,80
|579.750.726
|% -0,18
|
|ASELS
|27,48
|442.361.748
|% 0,00
|
|ODAS
|1,76
|342.974.364
|% 6,02
|
|ODAS
|1,76
|342.974.364
|% 6,02
|
|ECILC
|5,17
|825.563.261
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,13
|192.509.460
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|749.050.797
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.226.894
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6994
|8,7430
|% 0,48
|
|Frank
|7,1659
|7,2090
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,38
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|-1,10
|
|Tam
|2.531
|2.586
|-1,20
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-0,60
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,41
|23,41
|0,34
|
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