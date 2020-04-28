VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2020 16:37
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840839
BIST
17:18101.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 157,22
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
17:186,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
17:187,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
17:18382,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,62
|Açılış
|: 382,65
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|26,62
|81.063.011
|% 10,00
|
|CUSAN
|2,97
|19.607.761
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|157.860.372
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.503.063
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.922.305
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|LINK
|28,82
|11.499.311
|% -5,51
|
|ECILC
|5,16
|850.406.615
|% 0,98
|
|GARAN
|8,41
|826.373.420
|% 0,60
|
|THYAO
|10,73
|657.561.470
|% -0,83
|
|ASELS
|27,38
|483.402.919
|% -0,36
|
|ODAS
|1,76
|438.732.153
|% 6,02
|
|ODAS
|1,76
|438.732.153
|% 6,02
|
|ECILC
|5,16
|850.406.615
|% 0,98
|
|CEMAS
|1,06
|124.733.406
|% 1,92
|
|GARAN
|8,41
|826.373.420
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,12
|204.143.847
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6878
|8,7313
|% 0,34
|
|Frank
|7,1592
|7,2023
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-15,43
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.504
|-21,50
|
|Tam
|2.511
|2.565
|-22,00
|
|Yarım
|1.223
|1.254
|-10,80
|
|Çeyrek
|614
|627
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|23,75
|23,75
|0,68
|
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