VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.097.269
|% 14,94
|OYAYO
|7,77
|3.662.941
|% 14,94
|BURCE
|8,40
|12.011.992
|% 10,09
|UTPYA
|5,32
|921.541
|% 9,69
|VAKKO
|6,05
|52.961.893
|% 9,40
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8872
|7,9268
|% -0,18
|Frank
|6,4340
|6,4728
|% -0,04
|Riyal
|1,6192
|1,6274
|% -0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,14
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
Seans Raporu
- 11:19GARFA Yüzde -5.39 oranında düşüşle 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 951, 999 adet işlem
- 11:17GARFA Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 943, 031 adet işlem
- 11:16XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1453, 68 kaybederek (% -1.09 ) 132, 141
- 11:16XU100 Endeks 110, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 2, 255.00 milyon TL de
- 11:16DAGI Yüzde -4.59 oranında düşüşle 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 452 adet işlem