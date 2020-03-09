***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 15:01
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825391
BIST
15:00104.706
En Yüksek
|Değişim
|: -4,47%
|| -4.894,83
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.700
15:006,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:007,0022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1179
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:00329,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,06
|Açılış
|: 329,78
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|61.471.062
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,54
|8.259.902
|% 10,04
|
|ADBGR
|6,97
|8.211.669
|% 8,06
|
|OZBAL
|2,26
|28.779.918
|% 5,12
|
|OYAYO
|6,61
|6.515.891
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,40
|12.809.484
|% -11,65
|
|UTPYA
|4,45
|4.330.545
|% -11,53
|
|VAKKO
|5,37
|36.751.919
|% -10,95
|
|BURCE
|7,08
|5.378.638
|% -10,15
|
|THYAO
|10,78
|613.347.588
|% -3,23
|
|ASELS
|28,38
|430.374.763
|% -4,89
|
|GARAN
|9,56
|204.467.850
|% -4,69
|
|TUPRS
|93,30
|172.103.677
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,30
|157.327.884
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,30
|100.028.839
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,30
|157.327.884
|% -5,35
|
|ODAS
|1,98
|114.943.361
|% -4,35
|
|THYAO
|10,78
|613.347.588
|% -3,23
|
|KARSN
|1,79
|92.938.015
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9769
|8,0169
|% 0,84
|
|Frank
|6,5770
|6,6166
|% 1,84
|
|Riyal
|1,6244
|1,6325
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,98
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|18,33
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|8,87
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|-9,82
|
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