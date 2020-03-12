***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:39
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827586
BIST
17:1893.637
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.329,13
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:186,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0749
|Açılış
|: 6,2820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2903
En Düşük
6,2064
17:187,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:18319,40
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -7,26
|Açılış
|: 319,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,92
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|3,89
|12.071.141
|% 14,41
|
|RTALB
|2,59
|61.162.680
|% 12,61
|
|SELEC
|8,29
|205.406.521
|% 12,33
|
|ECILC
|4,48
|414.500.445
|% 12,28
|
|LKMNH
|7,90
|162.280.950
|% 12,06
|
|YESIL
|8,92
|8.157.489
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.691.580
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.084.702
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.048.338
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.563.594
|% -20,00
|
|ASELS
|24,54
|836.451.979
|% -6,19
|
|THYAO
|8,71
|569.356.979
|% -9,37
|
|ECILC
|4,48
|414.500.445
|% 12,28
|
|GARAN
|8,76
|401.308.352
|% -8,56
|
|MGROS
|19,48
|289.041.876
|% -15,23
|
|IHLGM
|0,90
|169.153.008
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|188.789.577
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,75
|82.632.827
|% -18,48
|
|KARSN
|1,34
|134.361.181
|% -12,99
|
|ADESE
|1,07
|119.016.577
|% -18,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8907
|7,9303
|% -0,61
|
|Frank
|6,6193
|6,6592
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6686
|1,6770
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-50,07
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.176
|-57,65
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,88
|
|Çeyrek
|514
|526
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,89
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-2,80
|