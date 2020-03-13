***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:31
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828001
BIST
10:3494.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 382,79
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:346,2844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0329
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:347,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0474
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:34320,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,19
|Açılış
|: 320,55
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,19
|5.488.176
|% 7,16
|
|RTALB
|2,94
|27.767.979
|% 6,52
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,32
|183.739.260
|% -0,16
|
|THYAO
|8,53
|148.009.087
|% 0,59
|
|GARAN
|9,06
|105.523.194
|% 3,66
|
|YKBNK
|2,17
|55.560.857
|% 1,88
|
|AKBNK
|6,43
|51.217.444
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,17
|55.560.857
|% 1,88
|
|TSKB
|0,92
|21.349.629
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,01
|39.152.426
|% 0,50
|
|KARSN
|1,26
|23.643.852
|% -0,79
|
|EKGYO
|1,14
|20.291.200
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8812
|7,9207
|% -0,38
|
|Frank
|6,6291
|6,6691
|% -0,51
|
|Riyal
|1,6696
|1,6780
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,54
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,62
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|0,86
|